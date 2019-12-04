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Двое подростков в Киеве ограбили 14-летнего парня

Двое подростков в Киеве ограбили 14-летнего парня

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В киевском переходе двое несовершеннолетних ограбили 14-летнего парня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в городе Киев.

"В переходе двое злоумышленников напали на подростка и отобрали смартфон, который потом сдали в ломбард. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, в полицию обратился 14-летний броварчанин, который сообщил о том, что возле станции метро "Лесная" двое неизвестных его ограбили. Отмечается, что правоохранители проанализировали записи с камеры видеонаблюдения и вскоре задержали двух парней, 2003 и 2006 годов рождения.

"Пострадавший шел в подземном переходе, где на него сзади напали двое неизвестных: один держал, а второй забрал мобильный телефон. Мы установили адрес ломбарда, куда сдали смартфон, и изъяли его", - сообщил начальник отдела полиции № 1 Деснянского управления полиции Роман Осипчук.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области пять молодых людей пытали и убили мужчину ради 5000 гривен.

Источник: УНН
Теги: Киев, дети, ограбления
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