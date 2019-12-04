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Кабмин утвердил экс-главу Правэкса членом набсовета Ощадбанка

Кабмин утвердил экс-главу Правэкса членом набсовета Ощадбанка

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру экс-главы правления Правэкс Банка Тараса Кириченко членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка по квоте правительства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

“Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка Тараса Кириченко как своего представителя”, — написал нардеп Гончаренко.

Напомним, Кириченко покинул Правэкс Банк 30 сентября 2019 года. Он руководил банком с мая 2013.

Отметим, что ранее Кириченко участвовал в конкурсе на должность члена набсовета госбанка по квоте Верховной Рады.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Ощадбанк
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