Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 15:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку RSS Архив
3915
Версия для печати

Украинцев предупредили о снижении работоспособности из-за погоды

Украинцев предупредили о снижении работоспособности из-за погоды

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, приступы головной боли, снижение работоспособности, апатия, а также невнимательность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 4 декабря погода может спровоцировать дискомфорт. В это время можно почувствовать значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность и сонливость.

С 5 декабря и до конца недели погода может спровоцировать как дискомфорт, так и субкомфорт. В состоянии последнего человек чувствует умеренную теплонагрузку. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

В случае слабой терморегуляторной нагрузки, что отмечается как "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Состояние субкомфорта будет ощущаться преимущественно в середине дня с 5 по 7 декабря. В то время как в воскресенье, 8 декабря, подобное состояние может возникнуть уже утром, а уже к полудню - стать дискомфортным.

Напомним, в Украине в среду, 4 декабря, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, здоровье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.