Украинцев предупредили о снижении работоспособности из-за погоды

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине в течение недели ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей могут наблюдаться резкие изменения эмоциональной активности, приступы головной боли, снижение работоспособности, апатия, а также невнимательность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 4 декабря погода может спровоцировать дискомфорт. В это время можно почувствовать значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность и сонливость.

С 5 декабря и до конца недели погода может спровоцировать как дискомфорт, так и субкомфорт. В состоянии последнего человек чувствует умеренную теплонагрузку. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

В случае слабой терморегуляторной нагрузки, что отмечается как "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Состояние субкомфорта будет ощущаться преимущественно в середине дня с 5 по 7 декабря. В то время как в воскресенье, 8 декабря, подобное состояние может возникнуть уже утром, а уже к полудню - стать дискомфортным.

Напомним, в Украине в среду, 4 декабря, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем достигнет 2 градусов тепла.