Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 14:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2430
Версия для печати

Премьер-министр Швеции: причины для санкций против РФ существуют, поэтому они должны оставаться

Премьер-министр Швеции: причины для санкций против РФ существуют, поэтому они должны оставаться

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Санкции ЕС в отношении Российской Федерации должны оставаться, пока существуют причины этих санкций — аннексия Крыма и конфликт на Донбассе. Об этом заявил Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

“О заседании Совета (ЕС) на следующей неделе, позиция Швеции является неизменной: санкции были введены по определенным причинам — конфликт на Востоке и аннексия Крыма. Пока причины этих санкции существуют, санкции будут продолжены. Существует только один путь, когда эти санкции можно отменить, это очень важно для системы европейской безопасности. В долгосрочной перспективе это также касается всех европейских стран”, — сказал Левен.

По его словам, для всех стран является важным защищать европейскую систему безопасности, и также международное право.

“Поэтому мы считаем, что причины для санкций существуют, и они должны оставаться”, — добавил премьер-министр Швеции.

Как писал УНН, Зеленский поблагодарил премьер-министру Швеции за помощь во внедрении реформ в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Швеция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.