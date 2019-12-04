Кабмин избрал нового главу Института нацпамяти вместо Вьятровича

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский институт национальной памяти возглавил руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, о чем сообщил в Telergram народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании, передает УНН.

"Кабмин назначил Дробовича Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - отметил нардеп.

Напомним, в конце конкурса было два кандидата на занятие должности председателя Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти.