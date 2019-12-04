ВР одобрила законопроекты в сфере банкротства

КИЕВ. 4 декабря. УНН. ВР принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства", передает УНН.

Законопроектом предлагается устранить недостатки Кодекса Украины по процедурам банкротства относительно недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.

По мнению законотворцев, это позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики Украины.

Законопроект ускорить приведение Положения об автоматизированной системе документооборота суда в соответствии с настоящим Кодексом, а также внедрение в работу судов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, предусмотренной процессуальными кодексами.

Также парламент принял за основу проект Закона "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины из процедур банкротства"

Законопроектом предлагается урегулировать отношения в сфере страхования, и развитие страховых услуг в сфере банкротства; обеспечить непрерывное осуществление процедур банкротства; предотвратить банкротство теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения к улучшению их финансового положения путем реализации Закона Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители".