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Кабмин уволил Зеркаль и еще пять человек

Кабмин уволил Зеркаль и еще пять человек

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Зеркаль Елена уволена по собственному желанию с должности заместителя министра МИД", - написал нардеп.

Кроме того, по его словам, Эдуард Петренк был уволен с должности главы Национальной службы здоровья, Сергея Билана - с должности заместителя главы Государственной фискальной службы.

Также Гончаренко написал, что с должности главы Государственной службы по труду был уволен Роман Черенга, а также Кабмин уволил с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения Андрея Камуза, с должности главы правления НАК "Надра Украины" - Ярослава Климовича.

Как сообщал УНН, 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, увольнение

В тексте упоминаются

Зеркаль Елена
Зеркаль Елена
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