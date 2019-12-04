Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 15:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6030
Версия для печати

Вятрович раскритиковал избрание нового главы Института нацпамяти

Вятрович раскритиковал избрание нового главы Института нацпамяти

Владимир Вятрович

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Владимир Вятрович назвал назначение руководителем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича неправильным кадровым решением. Об этом бывший руководитель ИНП, ныне народный депутат Вятрович написал в своем Twitter, передает УНН.

"Антон Дробович - глава Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он.

Напомним, в среду, 4 декабря на заседании правительства было принято решение о том, что Украинский институт национальной памяти возглавит руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, назначения, Владимир Вятрович

В тексте упоминаются

Вятрович Владимир
Вятрович Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.