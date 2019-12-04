Вятрович раскритиковал избрание нового главы Института нацпамяти

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Владимир Вятрович назвал назначение руководителем Украинского института национальной памяти Антона Дробовича неправильным кадровым решением. Об этом бывший руководитель ИНП, ныне народный депутат Вятрович написал в своем Twitter, передает УНН.

"Антон Дробович - глава Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он.

Напомним, в среду, 4 декабря на заседании правительства было принято решение о том, что Украинский институт национальной памяти возглавит руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.