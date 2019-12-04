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Пожар в колледже в Одессе: погибла работница учебного заведения

Пожар в колледже в Одессе: погибла работница учебного заведения

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе погибла работница учебного заведения, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

“Во время пожара пострадали 15 человек, от полученных повреждений в больнице умерла сотрудница учебного заведения, 1976 г.р.”, — говорится в сообщении.

Сейчас к тушению привлечены 70 чел. личного состава и 18 ед. техники.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось, что о 12 пострадавших в результате пожара.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, ЧП, ГСЧС
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