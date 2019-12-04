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Украина должна работать над сдерживанием влияния олигархов - премьер Швеции

Украина должна работать над сдерживанием влияния олигархов - премьер Швеции

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина должна работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживанием влияния олигархов. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

“Мы надеемся на укрепление наших отношений, в частности в сфере торговли и инвестиций. Сейчас экспорт Украины достиг рекордных уровней, и при условии выполнения положений соглашения об ассоциации, потенциал дальнейших инвестиций и отношений выглядит очень перспективным. Но этот потенциал может быть реализован только при условии, если Украина будет работать над укреплением верховенства права, борьбой с коррупцией и сдерживания влияния олигархов”, — сказал шведский премьер.

По его словам, все эти вещи необходимы, чтобы построить по-настоящему европейскую страну.

Левен заметил, что у Президента Зеленского есть все шансы для того, чтобы оправдать высокие ожидания украинского народа.

Как сообщал УНН, Зеленский на “нормандском саммите” хочет обсудить передачу украинской границы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция
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