Милованов предлагает узаконить дистанционную занятость

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагают закрепить законом дистанционную занятость. Об этом заявил министр Тимофей Милованов, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость, работа из дома - это некоторые из тех инициатив правительства, которые мы предлагаем закрепить законом. Важно, еще больше защитить фундаментальные права работников, чтобы они могли отстаивать свои права", - отметил Милованов.

По его словам, в Украине будет проведена реформа занятости, а стандарты защиты работника будут выполнены. Ведь в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, "потому что на сегодня работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства".

Напомним, что Милованов рассказал, в каких областях работает больше всего украинцев.