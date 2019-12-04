Коляда разъяснила принятый закон о предоставлении статуса боевых действий добровольцам

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Принятый сегодня в Раде законопроект о предоставлении статуса боевых действий добровольцам касается только добровольцев, участвовавших в АТО, и не распространяется на добровольцев, участвующих в ООС. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает корреспондент УНН.

“Принятие закона 2045-1 позволит более трем тысячам ветеранам добровольцам получить в будущем соответствующий статус участника боевых действий и, как следствие, все социальные гарантии которые есть в Украине для наших ветеранов”, — отметила Коляда.

Министр поблагодарила Президента Украины Владимира Зеленского за соблюдение обещания и внесение данного законопроекта в ВРУ как безотлагательного.

“Этот законопроект позволяет получить определенный механизм определения статуса участника боевых действий добровольцам. Я подчеркиваю, что он имеет соответствующие временные рамки. Это касается только тех добровольцев, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях во время проведения АТО и были в составе тех добровольческих батальонов, которые в дальнейшем не вошли в состав ВСУ или иного силового ведомства. Это важная точная информация. Этот законопреокт не касается времени проведения ООС”, — сказала Коляда.

По ее словам, в Министерстве, вместе с ветеранами и общественностью, работают над еще одним законопроектом о статусе ветерана.

Ранее сообщал УНН, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.