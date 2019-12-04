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Правительство согласовало глав РГА в Донецкой и Житомирской областях

Правительство согласовало глав РГА в Донецкой и Житомирской областях

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В среду на заседании Кабинета министров были согласованы новые главы районных государственных администраций в Донецкой и Житомирской областях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Донецкая область: Бондаренко Андрей Александрович - глава Покровской РГА; Житомирская область: Ананченко Людмила Павловна - глава Андрушевской РГА; Туровский Иван Иосифович - глава Барановского РГА; Хоречко Лариса Валерьевна - глава Олевского РГА; Пулковский Виктор Юрьевич - глава Радомышльской РГА; Кулик Юрий Анатольевич - глава Ружинской РГА; Барановский Богдан Александрович - глава Хорошевской РГА", - написал Гончаренко.

Кроме того, по его словам, на заседании правительства были согласованы новые назначения в Кировоградской областной госадминистрации.

"Кузьмин Игорь Валерьевич - первый заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации; Калинин Максим Витальевич - заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации", - сообщил нардеп.

Как сообщал УНН, Кабинет министров на заседании в среду определился со временно исполняющими обязанности глав Нацслужбы здоровья Украины, Госслужбы по вопросам труда, Государственного ипотечного учреждения и НАЭК "Энергоатом".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, правительство, РГА, Житомир и Житомирская область
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