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В ВР установлен рекорд по кнопкодаству

В ВР установлен рекорд по кнопкодаству

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев "кнопокодавил" 9 раз. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Движением "Честно", передает УНН.

Так, по информации Движения, 3 декабря восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание. Это уже шестой народный депутат из фракции ОПЗЖ, которого поймали на кнопкодавстве в этом созыве.

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Также девять нарушений процедуры личного голосования - это рекорд Верховной Рады 9-го созыва.

Напомним, нардепы приняли за основу законопроект об ответственности за кнопкодавства.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, рекорд
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