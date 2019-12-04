Правительство назначило аудитора Нафтогаза: что известно

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство назначило ООО "Делойт энд Туш ЮСК" аудитором НАК "Нафтогаз Украины" для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности на 2019-2020 годы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства на основании представления наблюдательного совета компании, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Кабмина.

Так, сообщается, что решение об утверждении порядка отбора аудитора наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял еще 25-26 марта 2019 года.

На своем заседании 7 сентября 2019-го наблюдательный совет Нафтогаза предварительно согласовал назначение "Делойт энд Туш ЮСК" своим аудитором и принял решение подать это предложение на согласование правительства.

Отметим, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что правительство приняло решение провести аудиторскую проверку НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, по словам Гончаренко, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил его, что политического решения по изменению руководства Нафтогаза не будет.