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В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные

В Одессе люди отталкивали авто, чтобы к горящему колледжу могли подъехать пожарные

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одессе люди самостоятельно отталкивали неправильно припаркованные авто, чтобы могла подъехать пожарно-спасательная техника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“И еще раз о вреде, который наносят припаркованные авто граждан в местах, куда в случае чрезвычайного происшествия должна подъехать пожарно-спасательная техника ... Спасибо тем неравнодушным, кто помогал расчистить место для пожарных машин возле Одесского колледжа экономики, права и гостинично ресторанного бизнеса”, - сказано в сообщении.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 22 госпитализированных и одном погибшем человеке в результате пожара.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, спасатели, автомобили, пожары
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