Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата

КИЕВ. 4 декабря. УНН. МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине “с немедленным вступлением решения в силу” в связи с громким убийством гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении внешнеполитического ведомства, отмечает УНН со ссылкой также на издание Spiegel.

“Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, произошедшего 23 августа”, — говорится в сообщении. “Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ”, — отметили в германском ведомстве, где полагают, что российская сторона затягивала процесс.

В заявлении подчеркивается, что “правительство ФРГ оставляет за собой дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего”. “Серьезное и незамедлительное участие российских властей остается с точки зрения правительства важным, тем более в свете того, что генпрокуратура сегодня взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно улик, которые говорят о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов, или властей Чеченской республики как части РФ”, — добавили в МИД Германии.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Нечаев был вызван в среду утром в МИД ФРГ, где ему передали вербальную ноту протеста в связи с новыми сведениями по этому делу. По информации издания, в ноте Берлин потребовал сотрудничать с Генпрокуратурой ФРГ, которая расследует преступление.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал “абсолютно беспочвенными” подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии было совершено 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, является 49-летним россиянином.

В то же время, как сообщили российскому агентству ТАСС, Москва намерена принять комплекс ответных действий в связи с высылкой сотрудников.

"“Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер”, — сообщили в МИД РФ.