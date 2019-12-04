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Арахамия рассказал, когда Рада будет голосовать рынок земли

Арахамия рассказал, когда Рада будет голосовать рынок земли

Давид Арахамия

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе. Об этом журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНН.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе", - сказал Арахамия.

Следующая пленарная неделя ВР запланирована на 17 - 20 декабря.

Как сообщал УНН, 13 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Проект предусматривает ограничения на покупку земли в 200 000 гектаров в одни руки. Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Ожидается, что между первым и вторым чтением будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать иностранцам разрешение на покупку земель. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, Украина, рынок, Давид Арахамия
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