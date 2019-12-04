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Среда, 4 декабря 2019, 16:00 • Валерия Гуржий • 4335
Пожар в колледже в Одессе локализовали
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе локализовали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
"В 14:18 пожар локализован на площади около 4 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.
Продолжается ликвидация пожара.
Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.
Ранее сообщалось о 22 пострадавших и из них одного погибшего человека в результате пожара.
Как стало известно, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Также пока еще неизвестно местонахождение 5 человек.
Источник: УНН