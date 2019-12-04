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Кабмин одобрил запуск новой таможни

Кабмин одобрил запуск новой таможни

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял распоряжение о запуске новой таможни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.

"Сегодня, 4 декабря, Кабинет министров Украины принял распоряжение о запуске новой таможни. Это дает возможность новосозданной таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

"В первые два дня возможны сложности в работе таможни, поэтому заранее приносим свои извинения за возможные осложнения", - указали в службе.

"Наконец мы официально запускаем работу новой таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну ", - прокомментировал решение правительства глава таможенной службы Максим Нефедов.

Напомним, 3 декабря нардепы приняли за основу законопроект об объединении новой таможни.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, таможня, Максим Нефедов
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