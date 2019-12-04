Вышел трейлер нового "Бонда"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Первый трейлер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел в среду, 4 декабря, передает УНН.

Так, официальный трейлер опубликовала киностудия Universal Pictures на своем Youtube-канале.

По сюжету Бонд наслаждается отставкой на Ямайке, но из-за похищенного ученого и новой угрозы человечеству ему приходится вернуться в игру.

51-летний Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007, а злодеем в этой части стал 38-летний Рами Малек ("Мистер Робот", "Богемская рапсодия").

В трейлере Бонд делает все то, что так любят фанаты - носит костюмы, флиртует с женщинами, дерется и говорит "Бонд, Джеймс Бонд".

Отметим, что премьера картины назначена на 9 апреля 2020 года.

Напомним, что первый тизер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел 2 декабря - за два дня до выхода полноценного трейлера.