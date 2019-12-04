Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 16:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
4230
Версия для печати

Вышел трейлер нового "Бонда"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Первый трейлер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел в среду, 4 декабря, передает УНН.

Так, официальный трейлер опубликовала киностудия Universal Pictures на своем Youtube-канале.

По сюжету Бонд наслаждается отставкой на Ямайке, но из-за похищенного ученого и новой угрозы человечеству ему приходится вернуться в игру.

51-летний Дэниел Крейг в последний раз сыграл агента 007, а злодеем в этой части стал 38-летний Рами Малек ("Мистер Робот", "Богемская рапсодия").

В трейлере Бонд делает все то, что так любят фанаты - носит костюмы, флиртует с женщинами, дерется и говорит "Бонд, Джеймс Бонд".

Отметим, что премьера картины назначена на 9 апреля 2020 года.

Напомним, что первый тизер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел 2 декабря - за два дня до выхода полноценного трейлера.

Источник: УНН
Теги: кино, бондиана, фильм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.