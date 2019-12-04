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Правительство начало создания цифрового ІD граждан Украины

Правительство начало создания цифрового ІD граждан Украины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров. Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание цифрового ID гражданина позволит обнаружить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи.

"Эти верифицированные данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, двенадцать областей Украины внесены в Э-реестр лесорубных билетов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, реестр
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