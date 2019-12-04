Клуб Зинченко получил десятую победу сезона в АПЛ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В одном из двух первых поединков 15 тура чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити” Украинская Александра Зинченко боролся в гостях с “Бернли”, сообщает УНН.

“Мещане” не имели проблем в игре. Дубль оформил Габриэль Жезус, который отличился обводным ударом, а также выстрелом с лета. Еще один эффектный гол забил Родри, Риад Марез также записал свое имя в авторов голов на 87 минуте. Мяч-престижа за “Бернли” оформил Брейди — 1:4.

Примечательно, что Александр Зинченко, который на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы колена, в заявку команды из Манчестера не попал.

Также добавим, победа позволила вернуть “горожанам” второе место в турнирной таблице (32 балла), но опередить команду Гвардиолы может “Лестер”, который свой поединок в туре еще не провел.