Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 16:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
2895
Версия для печати

Клуб Зинченко получил десятую победу сезона в АПЛ

Клуб Зинченко получил десятую победу сезона в АПЛ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В одном из двух первых поединков 15 тура чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити” Украинская Александра Зинченко боролся в гостях с “Бернли”, сообщает УНН.

“Мещане” не имели проблем в игре. Дубль оформил Габриэль Жезус, который отличился обводным ударом, а также выстрелом с лета. Еще один эффектный гол забил Родри, Риад Марез также записал свое имя в авторов голов на 87 минуте. Мяч-престижа за “Бернли” оформил Брейди — 1:4.

Примечательно, что Александр Зинченко, который на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы колена, в заявку команды из Манчестера не попал.

Также добавим, победа позволила вернуть “горожанам” второе место в турнирной таблице (32 балла), но опередить команду Гвардиолы может “Лестер”, который свой поединок в туре еще не провел.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.