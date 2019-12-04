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В Харьковской области девятилетний мальчик поджег пять хозяйственных зданий

В Харьковской области девятилетний мальчик поджег пять хозяйственных зданий

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Харьковской области полицейские установили, что к совершению поджогов на территории частных домовладений причастен девятилетний мальчик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

"В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений. Полицейские Харьковской области установили личность правонарушителя, который поджигал нежилые сооружения. Им оказался 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик является жителем села Собковка и состоит на учете у врача-невропатолога.

"В настоящее время полицейские составили в отношении матери парня административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили для дальнейшего рассмотрения в суд", - сообщили в отделе коммуникаций.

Также указано, что информацию о поджогах передали в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и учебного заведения, чтобы помочь специалистам и принять меры воспитательного характера.

Напомним, в Полтавской области третьеклассник "заминировал" школу.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, дети, пожары, Харьков и Харьковская область
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