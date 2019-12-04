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Действующие нардепы уже получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Действующие нардепы уже получили более 3 млн грн компенсации за жилье

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 122 народных депутата получили компенсацию за жилье в размере более 3 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, в ноябре 2019 года за период с 29 августа по 30 ноября 2019 года была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в размере 3 066 165 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Елена Лыс - 59 800 грн. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Валерий Божик и член депутатской группы "За будущее" Геннадий Вацак получили по 59 000 грн. Также, 46 800 грн получил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Качура.

Кроме того, 7 нардепов получили по 41 600 грн компенсации.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вернул в ноябре деньги, которые получил в качестве компенсации за аренду жилья - более 39 000 гривен.

Источник: УНН
Теги: ВР, жилье, аренда, нардепы
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