В Антикоррупционном суде рассмотрят дело экс-главы Счетной палаты

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу относительно экс-главы Счетной палаты Романа Магуты, которого подозревают в махинациях с жильем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В четверг, 5 декабря... в 14:00 в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-главы Счетной палаты. Его обвиняют в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - говорится в сообщении.

Также сообщницу уголовного производства - члена Счетной палаты, директора департамента по вопросам АПК, обвиняют в совершении правонарушений по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины (подстрекательство к злоупотреблению служебным лицом своим служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого физического лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также завладение чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Ее близкого родственника обвиняют в совершении правонарушений по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (пособничество в завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц)" , - отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в 2014-2015 годах указанные лица совершили противоправные приватизацию и отчуждение двухкомнатной служебной квартиры. Согласно обвинительному акту, сумма ущерба государству составляет 1 390 532 грн.