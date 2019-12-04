В МИД пообещали демарши Казахстану из-за слов о "не" аннексии Крыма

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины глубоко обеспокоены сообщениями о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией и обещают соответствующие демарши казахстанской стороне. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном министерством, передает УНН.

"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан.

"Слова Президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинского-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - отметила дипломат.

В министерстве отметили - особенно обидно, что такие слова прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНН, ранее сегодня появилась информация о словах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что правительство Казахстана не называет то, что произошло в Крыму, аннексией.