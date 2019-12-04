Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по делу гибели подростка в Прилуках

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Появились результаты судебно-медицинской экспертизы по делу гибели подростка в Прилуках. Установлено, что смерть парня наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга, а версия, что его сбил поезд, была опровергнута. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации национальной полиции Украины.

“Сейчас мы уже имеем результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в Киеве. Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет ли повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута”, — сказал начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимир Полищук.

Сообщается, что во время следствия провели 7 воспроизведений на месте происшествия, где обнаружили тело погибшего. Были допрошены почти 460 человек, проведено 21 осмотр места происшествия, назначены 37 судебных экспертиз.

“Согласно заключению судебного эксперта, при вскрытии печени и почек погибшего обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови умершего — кофеин. Во время допроса эксперта будет выяснено, каким образом это вещество попало в организм: в результате потребления кофе или энергетических напитков”, — отметили в управлении коммуникаций.

Также отмечается, что одна из судебных экспертиз опровергает, что под ногтями мальчика найдено эпителий и ДНК другого лица.

Указано, что в производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. От родственников погибшего правоохранители ждут домашний компьютер мальчика — для проведения следственных действий.

Напомним, тело парня нашли на железнодорожных путях 29 октября. В деле провели шесть следственных экспериментов.