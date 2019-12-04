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Пожар в колледже в Одессе: спасатели рассказали, как начиналась эвакуация

Пожар в колледже в Одессе: спасатели рассказали, как начиналась эвакуация

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В начале пожара в колледже находилось 400 человек, людей эвакуация осуществлялись внутренними лестничными клетками. Об этом стало известно во время брифинга ГСЧС по ликвидации пожара в Одесском колледже, передает корреспондент УНН.

“В колледже находились около 400 человек. Спасатели одновременно приступили к спасению людей, оказавшихся отрезанными огнем и дымом от путей эвакуации, спасение проводился с помощью пожарных ручных лестниц, автолестниц и коленчатых подъемников... эвакуация осуществлялась по внутренним лестничным клеткам. Во время проведения спасательных мероприятий были спасены 40 человек”, - заявил представитель ГСЧС.

Отмечается, что большее количество пострадавших отравились продуктами горения.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось, что о 22 пострадавших и среди них одного погибшего человека в результате пожара.

Как стало известного, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Также пока еще неизвестно местонахождение 5 человек. На данный момент пожар локализован. По данному факту открыто уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, ЧП, ГСЧС
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