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В СНБО взялись за совершенствование Главного ситуационного центра

В СНБО взялись за совершенствование Главного ситуационного центра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны состоялось заседание по совершенствованию работы Главного ситуационного центра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Согласно поручению Президента Украины Владимира Зеленского в Аппарате СНБО Украины состоялись заседания рабочих групп по совершенствованию работы Главного ситуационного центра. Исполнителям были представлены модель работы Главного ситуационного центра Украины, в частности в части требований к информации и данных, передаваемых ему, а также маршрутов передачи таких данных", - говорится в сообщении.

Указано, что во время заседания обсудили вопросы совершенствования работы ситуационного центра и внедрение на уровне государственных органов и компаний единого подхода к процессу сбора, передачи и накопления данных.

"Представители Аппарата СНБО Украины отметили необходимость накопления и обобщения в Главном ситуационном центре исключительно достоверных верифицированных данных, на основании которых будут приниматься стратегические решения в сферах национальной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в НАТО помогли Украине создать центр кибербезопасности.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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