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Сольский: аренда останется основным инструментом на рынке земли

Сольский: аренда останется основным инструментом на рынке земли

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Основным инструментом на рынке земли и в дальнейшем будет сдача земель в аренду. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВР по рынку земли заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Единственная задача этой реформы - предоставить возможность и установить ограничения тем, действительно десяткам тысяч предприятий и фермерам, которые поднимали эту землю за последние 20 с лишним лет. Вместо серых договоров оформлять обычные договоры купли-продажи. Государственные земли передаются местным общинам. Это не идеальный вариант, но значительно лучшие, чем Госгеокадастр. Основным инструментом и в дальнейшем будет сдача земель в аренду", - отметил Сольский.

По его словам, и фермеры и арендаторы имеют первоочередное право на продление договоров аренды.

"Нельзя выставить на продажу без тех, кто арендует землю. Более того, среди предохранителей предложены следующие - местная община в первую очередь может сдавать землю только в аренду", - сказал Сольский.

По его словам, в законопроект внесли значительную часть поправок, предложенных представителями различных аграрных отраслей.

Напомним, в комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, по состоянию на 3 декабря, поступило более 4000 поправок к законопроектам, касающимся введения рынка земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, аренда, рынок
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