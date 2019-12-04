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Президент УЕФА подготовил изменения по фиксации офсайда

Президент УЕФА подготовил изменения по фиксации офсайда

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент УЕФА Александр Чеферин предложил изменение в положение фиксации положения вне игры, сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

По словам главы УЕФА, ассоциация может позволить арбитрам не фиксировать положение офсайд, если футболист оказался в “вне игры” на 10-20 см.

“Если у вас длинный нос, вы находитесь в офсайде. Кроме того, „VAR“ проводит линии. Так что это субъективный рисунок объективных критериев. Поэтому наше предложение будет в том, чтобы сделать допуск в 10-20 см”, — отметил Чеферин.

Кроме того, президент УЕФА подтвердил, что во время чемпионата Европы будет использоваться система видеоповторов “VAR”.

Напомним, что УЕФА рассматривал возможность временных замен на Евро-2020.

Источник: УНН
Теги: футбол, УЕФА
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