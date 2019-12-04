СБУ разоблачила частную компанию, которая проводила незаконные прослушивания граждан

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила частную охранную фирму, которая за денежное вознаграждение проводила незаконные прослушивания и видеонаблюдения граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“В Киеве сотрудники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом”, — говорится в сообщении.

По информации следователей, злоумышленники также проводили негласные меры, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение.

“В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской, 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства”, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одном из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Ранее сообщал УНН, начальник отдела Службы безопасности Украины и его подчиненный совместно с посредниками требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тыс. долларов.