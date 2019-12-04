Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 декабря 2019 21:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4935
Версия для печати

ВАКС завтра будет избирать меру пресечения "правой руке" Трубы

ВАКС завтра будет избирать меру пресечения "правой руке" Трубы

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд завтра планирует рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы Игорю Щербине. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"Завтра, 5 декабря, состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения", - сказала Постолюк.

Также, Постолюк сообщила, что САП будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3,6 млн гривен залога.

Напомним, бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика, сообщено о подозрении.

Как сообщалось, в Киеве задержан "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Также Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.