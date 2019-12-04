ВАКС завтра будет избирать меру пресечения "правой руке" Трубы

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд завтра планирует рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы Игорю Щербине. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"Завтра, 5 декабря, состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения", - сказала Постолюк.

Также, Постолюк сообщила, что САП будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3,6 млн гривен залога.

Напомним, бывшему служащему ГПУ, "правой руке" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика, сообщено о подозрении.

Как сообщалось, в Киеве задержан "правую руку" директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

Также Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы Игорь Щербина подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.