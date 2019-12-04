СБУ разоблачила мощную "ботоферму", предоставляющую услуги России

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила деятельность мощной "ботофермы", которая занималась созданием фейковых аккаунтов для Российской Федерации и боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернета. Установлено, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

По информации следователей, аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылка через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине", - говорится в сообщении.

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". Оно руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой смс-сообщений и тому подобное.

"В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ. В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получено бесспорные доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила частную охранную фирму, которая за денежное вознаграждение проводила незаконные прослушивания и видеонаблюдения граждан.