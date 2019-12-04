Фермер из Индии перекрасил свою собаку в тигра, чтобы отпугивать обезьян

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Фермер из юго-западного штата Карнатака в Индии, задался вопросом, как эффективно отпугивать других животных от своей фермы. Он решил разрисовать черными и оранжевыми полосами свою собаку, чтобы та стала похожей на тигра, и это сработало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SW.

“Это так не легко, защищать свою ферму и посевы от других животных. И в то время, как другие используют для этого чучела, фермер из Карнатаки решил разукрасить свою собаку, как тигра, чтобы отпугивать обезьян. И угадайте, что? Это сработало”, — пишут в издании.

Сообщается, что фермеру пришла в голову эта идея, когда он заметил, что на другом участке используют игрушку тигра, чтобы отпугнуть обезьян. Он попробовал сделать также — и это сработало, но не на долго. Поэтому индийский фермер решил покрасить шерсть своей собаки краской для волос.

Также, он установил на своей ферме плакаты с изображением собаки в образе тигра. Эта идея пришлась по душе и хозяевам других участков.

Остается неизвестно, вредна ли эта краска для собаки, однако со своей задачей она справилась.

Напомним, что в китайском кафе собак перекрашивают в черно-белый цвет, чтобы они были похожи на детенышей панд