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У берегов Греции судно с украинцами на борту потерпело крушение во время шторма

У берегов Греции судно с украинцами на борту потерпело крушение во время шторма

Судно New Leo

КИЕВ. 4 декабря. УНН. У берегов Греции в Эгейском море судно с украинским на борту попало в шторм и потерпело крушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Maritime Buletin.

Грузовой корабль New Leo был выведен из строя в Эгейском море утром 4 декабря, находясь на пути из Елевсиса в Гемлик, Турция, с грузом стали.

“Судно, попавшее в шторм, получило сильный наклон, что привело к смещению груза. Судно подало сигнал бедствия. Береговая охрана Греции и ВМС совместно провели спасательную операцию, 14 членов экипажа, все украинцы, по данным греческих и украинских источников, были доставлены по воздуху в безопасное место”, — говорится в сообщении.

Сейчас состояние судна неизвестен. По предварительной информации оно все еще может находиться на плаву.

Напомним, в британском Портленде задержали судно “Джирех” (Jireh) с крымчанами, которое шло под флагом Нигерии.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЧП, Греция
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