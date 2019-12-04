Украина и Швеция обсудили запуск "Северного потока-2"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и обсудил запуск "Северного-потока-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Функционирование газопроводов на территории Европейского Союза должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении Северного потока-2 страны-члены ЕС не делали никаких исключений. Это вопрос энергетической безопасности региона и качества услуг на европейском энергетическом рынке", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины также поднял вопросы двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств, отметив, что Украина надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 гг. в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции.

"Эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и вообще узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция гражданам. В Офисах также будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства", - отметил Гончарук.

Премьер-министр Швеции отметил, что для Швеции важно оказывать поддержку правительству Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации.

Кроме этого, на встрече обсуждали ряд других вопросов, в частности начало переговоров о заключении Соглашения ACAA.

"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза. В повестке дня также будет вопрос секторальной интеграции в сферах цифровых технологий, энергетики, правосудия и внутренних дел", - отметил Гончарук.

Напомним, в проект оборонного бюджета США на 2020 год были включены санкции против "Северного потока-2". Санкции касаются компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.