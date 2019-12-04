Генпрокурор Рябошапка съездил в институции ЕС в Брюсселе: о чем говорили

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка течение 3-4 декабря 2019 года совершил визит в Брюссель (Королевство Бельгия), где посетил институции Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ГПУ.

“Руслан Рябошапка провел встречу с новым Комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, который начал свою каденцию 1 декабря 2019 года в обновленном составе Европейской Комиссии под руководством Президента Урсулы фон дер Ляйен. Они обсудили текущее состояние и дальнейшие приоритеты в реформе Генеральной прокуратуры и сектора юстиции в Украине, а также договорились координировать дальнейшие усилия с целью эффективной реализации судебной реформы, которая, в частности, учитывала рекомендации Венецианской комиссии”, — говорится в сообщении.

“Наша основная цель — ориентировать прокуратуру на работу ради граждан, а не ради статистики. Наш первый приоритет — доверие общественности”, — отметил во время встречи Руслан Рябошапка.

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В свою очередь, Дидье Рейндерс положительно оценил первые шаги, направленные на реформу органов и подтвердил готовность Европейского Союза и в дальнейшем поддерживать Украину в имплементации ключевых реформ.

В рамках встречи с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Жаном-Кристофом Бельяр Генеральный прокурор высоко оценил поддержку ЕС, подчеркнув важность обновления персонального состава прокуратуры, Верховного Суда, Высшего квалификационной комиссии судов Украины и Высшего совета правосудия.

“Сегодня мы завершили формирование антикоррупционных органов, которые создавались при активной поддержке Евросоюза. Мы работаем над конкретными результатами, которые подтвердят эффективность созданной антикоррупционной системы”, — отметил Рябошапка.

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Со своей стороны, Жан-Кристоф Бельяр заверил в четкой позиции нового руководства Еврокомиссии по поддержке внутренних реформ в Украине.

Отмечается, что во время визита Генеральный прокурор провел встречу с членами парламентского Комитета Ассоциации и Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

“Глава ГПУ подробно проинформировал членов Европарламента по недавних антикоррупционных шагов, законодательных инициатив и ключевых элементов реформы Генеральной прокуратуры Украины. Евродепутаты положительно оценили первые шаги новоизбранного власти в контексте антикоррупционных усилий и реформирования Генпрокуратуры, а также заверили в готовности и в дальнейшем помогать Украине в реализации комплексных демократических преобразований”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, Рябошапка рассказал, когда заработает электронная система уголовного судопроизводства.