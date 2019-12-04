Михайлюк обновил рекорд результативности в карьере игрока НБА

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк оформил новый рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против "Кливленда", передает корреспондент УНН.

В первой половине воспитаннику БК “Черкасские Обезьяны” удалось огорчить соперника с прохода броском левой рукой, а также точным дальним из угла площадки.

После большого перерыва Михайлюк забивал разные мячи и довел лицевой счет до 15 очков (2/3 двухочковых, 3/8 трехочковых, 2/2 штрафных), что стало новым рекордом игрока в карьере НБА. Также в его активе 2 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 3 потерях за 25 минут игрового времени.

Преимущество “Пистонс” было значительным в матче, о чем свидетельствует счет — 127:94. Теперь у “поршней” 8 побед при 13 поражениях — 9 место на Востоке.

Напомним, что предыдущий лучший матч в карьере по результативности Михайлюк провел на этой неделе против “Сан-Антонио”.