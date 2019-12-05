Футболист "Карпат" объявлен лучшим игроком месяца чемпионата Украины

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В голосовании за звание лучшего футболиста последнего месяца осени в УПЛ победил полузащитник львовских "Карпат" Егор Назарин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

В голосовании Назарин набрал 40 процентов голосов и на 20 обогнал Виктора Цыганкова из "Динамо". Тройку замкнул бомбардир "Шахтера" Жуниор Мораес - 13, а в Владлена Юрченко - 10.

Зато звание лучшего наставника получил представитель "Олимпик" Висенте Гомес - 37 процентов голосов.

Заметим, что в ноябре Назарин провел четыре матча за "Карпаты" и забил три гола.