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В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины направило в Одессу специальный отряд спасателей для поиска людей среди завалов в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, причиной возгорания в котором, скорее всего, стал неисправный удлинитель. Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Ликвидация пожара (в здании колледжа — ред) до сих пор продолжается, но спасатели продолжают искать людей. Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов. Ведь по состоянию на 21 час. 4 декабря зафиксировано 29 пострадавших”, — отметил Куцый.

По словам председателя Одесской ОГА, “медики оказывают помощь всем пациентам и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь причастным к инциденту. К сожалению, стало известно об одном погибшем 2003 года рождения”.

Куцый отметил, что “пока рано говорить о причинах возгорания (здания — ред). По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель”.

Он добавил, что “в настоящее время существует большая угроза обвала стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как эту угрозу будет снят”.

“Сейчас главная задача — оказать помощь пострадавшим и продолжить поиски. Работают несколько горячих линий, куда могут обращаться граждане по этому инциденту”, — резюмировал Куцый.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса было локализовано в 14:18 на площади 4000 м.кв. Было привлечено более 300 работников ГСЧС, полиции, медиков и 59 единиц техники. В результате пожара пострадали 29 человека, 1 человек погиб. Место нахождения 13 человек уточняется.

Полиция начала уголовное производство, событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, спасатели, пожары, ГСЧС
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