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Суд избрал личное обязательство для Садового, в качестве меры пресечения

Суд избрал личное обязательство для Садового, в качестве меры пресечения

Андрей Садовый

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде личного обязательства городскому председателю Львова Андрею Садовому, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил применить к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства до 20 января 2020 года.

Также, суд возложил на подозреваемого Садового следующие обязанности: прибывать в детектива, прокурора, следователя, судьи, суда по каждому требованию, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми уголовного производства, а также свидетелями по обстоятельствам данного уголовного производства.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на залоге в размере 50 млн грн для Андрея Садового.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение. Садовому инкриминируют злоупотребление властью.

По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планах по строительству индустриального парка. Как рассказал Садовой, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Андрей Садовый
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