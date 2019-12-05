В салоне самолета американской авиакомпании летел пони

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В салоне самолета американской авиакомпании вместе с хозяином летел пони, однако пользователей соцсетей возмутил этот факт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Express.

“Пассажиры одного из рейсов испытали потрясение после того, как обнаружили неожиданного путешественника, который вызвал беспокойство по поводу гигиены и безопасности”, — пишут в издании.

Так, в сети появились фото маленького пони в маске со звездочками, который стоит в самолете рядом со своим хозяином.

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В подписи к снимку сообщается, что это хорошо “обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым”.

Тем не менее, многие путешественники в сети выразили возмущение данной ситуации.

“Эта ситуация со служебными животными уже выходит из-под контроля. Что случилось с собаками и кошками?”, — написал один из пользователей.

В то время как другой пользователь написал: “Будь я проклят, если я заплачу те деньги, что сейчас берут за рейс, только чтобы сидеть рядом с пони! Имейте в виду, я люблю лошадей, но хватит с меня”.

Один из пользователей также отметил, что если кому-то нужно, чтобы рядом с ним находился миниатюрный пони, возможно, им подойдет другой способ передвижения.

Возмущенные пользователи интересовались вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту.

Среди комментаторов были и те, кто были бы “счастливы от такого соседства”.

С августа 2019 года пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и пони.

Как сообщал УНН, в сети появилось видео, как двигатель Boeing в США загорелся во время полета.