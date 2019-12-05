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В МИД Словакии заявили, что Украина стала главным приоритетом для Братиславы в ОБСЕ

В МИД Словакии заявили, что Украина стала главным приоритетом для Братиславы в ОБСЕ

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Урегулирование ситуации в Украине стало главным приоритетом для Словакии, от которой в конце текущего года обязанности государства-председателя ОБСЕ перейдут в Албанию. Об этом пишет российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря действующего председателя ОБСЕ, словацкого министра иностранных дел Борис Гандель, передает УНН.

“Украина находится во главе наших приоритетов как государства — председателя ОБСЕ, обязанности которого с 1 января 2020 года наша республика передаст Албании, — сказал он. — На территории Украины происходит наиболее опасный конфликт в зоне ОБСЕ. На востоке Украины происходит война и там гибнут люди. Словакия очень старается действенно помочь в урегулировании этой ситуации”.

Действующий председатель ОБСЕ, глава словацкой дипломатии Мирослав Лайчак, как подчеркнул его пресс-секретарь, несколько раз совершал поездки в Украину. Лайчак, в частности, был на линии соприкосновения сторон конфликта на Донбассе.

Во время председательства Чехии в ОБСЕ, как сказал Гандель, произошли видимые позитивные изменения, которые невозможно было представить еще год назад в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Среди названных положительных изменений были озвучены следующие: обмен пленными, ликвидация минных полей, отвода от линии соприкосновения тяжелой боевой техники, восстановление моста в Станице Луганской.

Тема урегулирования ситуации на востоке Украины, по словам Гандель, будет подниматься во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Предполагается, что тогда же эта тема будет обсуждаться в ходе двусторонней встречи Лайчака и министра иностранных дел Сергея Лаврова, возглавит делегацию РФ.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, Украина
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