Регистрация | Вход |
USD: 23,94 -0,0331  EUR: 26,50 0,1767 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 05 декабря 2019 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
В МИД раскрыли свою роль в подготовке к "нормандской встречи"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

Биатлонист Подручный попал в топ-20 индивидуальной гонки Кубка мира

Биатлонист Подручный попал в топ-20 индивидуальной гонки Кубка мира

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В шведском Остерсунде прошла мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Представители сборной Франции заняли сразу четыре первых места в итоговом протоколе.

Мартен Фуркад допустил только одну ошибку и на финише на 13 секунд опередил своего партнера по сборной Симона Дестьo, у которого также одна минута штрафа. Третью строчку французского подиума занял Кантен Фийон Майя, которому вмешаться в борьбу за победу помешали три неточности на рубежах.

Лидером украинской сборной оказался Дмитрий Подручный, который дебютировал в этом сезоне. Он с 3-мя штрафными минутами замкнул 20-ку лучших из 4 минуты и 14,5 с отставание.

Поддержать лидера команды в зачетной зоне сумел Артем Прима: при четырех минутах штрафа Артем финишировал 38-м, отстав от времени победителя на шесть минут. Руслан Ткаленко стал 54-м (3 минуты штрафа), Артем Тищенко (2) — 74-й, а Антон Дудченко только 84.

Добавим, что сегодня в Остерсунде свою индивидуальную гонку проведут женщины.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.