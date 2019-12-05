Биатлонист Подручный попал в топ-20 индивидуальной гонки Кубка мира

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В шведском Остерсунде прошла мужская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Представители сборной Франции заняли сразу четыре первых места в итоговом протоколе.

Мартен Фуркад допустил только одну ошибку и на финише на 13 секунд опередил своего партнера по сборной Симона Дестьo, у которого также одна минута штрафа. Третью строчку французского подиума занял Кантен Фийон Майя, которому вмешаться в борьбу за победу помешали три неточности на рубежах.

Лидером украинской сборной оказался Дмитрий Подручный, который дебютировал в этом сезоне. Он с 3-мя штрафными минутами замкнул 20-ку лучших из 4 минуты и 14,5 с отставание.

Поддержать лидера команды в зачетной зоне сумел Артем Прима: при четырех минутах штрафа Артем финишировал 38-м, отстав от времени победителя на шесть минут. Руслан Ткаленко стал 54-м (3 минуты штрафа), Артем Тищенко (2) — 74-й, а Антон Дудченко только 84.

Добавим, что сегодня в Остерсунде свою индивидуальную гонку проведут женщины.