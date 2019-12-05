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На базе ВМС США Перл-Харбор произошла перестрелка, есть пострадавшие

На базе ВМС США Перл-Харбор произошла перестрелка, есть пострадавшие

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Неизвестный открыл огонь в среду на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, три человека получили ранения, злоумышленник застрелился. Об этом сообщил местный телеканал Hawaii News, передает УНН.

По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданскими лицами. Двое из них в тяжелом состоянии.

База находится недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Из-за событий доступ на ее территорию был закрыт. Сейчас он снова открыт.

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Напомним, в штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба, есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: США, стрельба, пострадавшие
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