Байден заявил, что не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не намерен давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам в среду в штате Айова, пишет УНН со ссылкой на газету Washington Examiner.

Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания добровольно. “Нет. Я не позволю им (Трампу и его сторонникам) отвлечь внимание (от процедуры импичмента)”, — сказал он. “Это президент совершил преступления, влекущие за собой импичмент. Я не позволю ему уйти от этого”, — добавил Байден.

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что экс-вице-президенту следует прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ со ссылкой на информатора появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента Трампа.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих президентских выборах, что пройдут в ноябре 2020 года. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Как ранее сообщал УНН, в США юридический комитет Палаты представителей Конгресса начал слушания по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Сам Трамп, в свою очередь, сказал, что доклад демократов об импичменте является посмешищем.