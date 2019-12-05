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В США хотят выделить дополнительные 250 млн долларов на оборонительную помощь Украине

В США хотят выделить дополнительные 250 млн долларов на оборонительную помощь Украине

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп будет предлагать внести в проект бюджета на 2021 финансовый год выделение не менее 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в частности, на приобретение противотанковых ракет “Джавелин”. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Джон Руд, пишет Defense News, передает УНН.

“Если Конгресс США утвердит (проект бюджета — ред) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летального оружия как помощи для Украины”, — отметил Руд.

По данным издания, соответствующее объявление было непривычно слышать в декабре, потому что обычно такие заявления делают перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом.

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Напомним, США потратят деньги на программы в Украине и Грузии, после сокращения взносов в бюджет НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Пентагон, Дональд Трамп
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