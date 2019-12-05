Официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/доллар

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На 5 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 декабря установлены на таком уровне:

23.930282 грн за доллар;

26.517145 грн за евро;

0.372780 грн за российский рубль;

31.340439 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 декабря курс доллара и рубля снизился, всех остальных валют — вырос.