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Четверг, 5 декабря 2019, 06:15 • УНН • 2580
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/доллар
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На 5 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 декабря установлены на таком уровне:
23.930282 грн за доллар;
26.517145 грн за евро;
0.372780 грн за российский рубль;
31.340439 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 декабря курс доллара и рубля снизился, всех остальных валют — вырос.
Источник: УНН